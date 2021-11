Fling to the Finish

Fling to the Finish est un jeu de course multijoueur qui propose une expérience originale. En effet, celui-ci se joue en coopération par équipe de deux joueurs. La particularité vient du fait que chaque joueur est relié à son coéquipier par une corde. Ce lien représente autant le meilleur atout comme la principale source de frustration des joueurs et est mis à profit au sein des différents niveaux aux thèmes uniques du jeu. Le titre permet également de jouer à deux sur une seule manette pour rendre toujours plus présent le lien inextricable entre les deux joueurs.