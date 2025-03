Firefighting Simulator: Ignite annoncé et vous permettra d’affronter les flammes dans une nouvelle simulation

Tout feu, tout flamme

Après avoir annoncé la simulation navale Seafarer: The Ship Sim la semaine passée, l’éditeur allemand Astragon Entertainment nous dévoile un nouveau titre, Firefighting Simulator: Ignite, développé cette fois-ci par les équipes de Weltenbauer Software Entwicklung. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les deux sociétés allemandes collaborent puisqu’ils sont déjà à l’œuvre sur Construction Simulator.

Peu de surprise sur le concept, surtout que la licence est déjà connue avec The Squad, sorti en 2020 : on incarne un pompier américain qui va devoir effectuer diverses missions à haut risque. Cela peut être des incendies d’origine électrique, le sauvetage de civils pris au piège ou encore la manipulation de liquides inflammables. Évidemment, tout ce qui est lié aux flammes y passe, des feux de graisse aux retours de flammes en passant par les embrasements. Pas encore de gameplay en vidéo, mais une première bande-annonce, mettant en avant le passage sous Unreal Engine 5.

Plusieurs licences officielles ont été confirmées, notamment des marques comme Haix, Fire-Dex et Stihl, avec lances à incendie, des scies, des outils Halligan, des haches et des extincteurs, ainsi que des équipements de protection individuelle. Des camions emblématiques seront de la partie, avec le Rosenbauer America, le TP3 Pumper, le Viper, le 68′ Roadrunner ou encore le tout nouveau RTX. Il sera aussi possible de personnaliser son personnage, sans trop de précision sur la profondeur de cette customisation. On nous parle également d’un mode coopératif jusqu’à quatre personnes et on a la confirmation du modding, sur PC et consoles.

Firefighting Simulator: Ignite n’a pas encore de date de sortie précise, mais espère un lancement pour la fin d’année 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Des versions physiques ont été confirmées sur les deux consoles et devraient à priori bien arrivées chez nous. Un Pack Firestation Companion sera aussi proposé, avec la présence d’un dalmatien pour la caserne et un casque spécial.