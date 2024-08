Une démo pour voir si votre PC pourra supporter la chaleur d’Ifrit

Même si la dernière mise à jour des pilotes NVIDIA avait quelque peu vendu la mèche, Final Fantasy XVI évite d’être mêlé aux autres grosses annonces de l’Opening Night Live 2024 de la Gamescom en annonçant ce soir sa date de sortie. Le dernier opus en date de la série principale Final Fantasy sortira donc le 17 septembre prochain sur PC via Steam et Epic Games Store. Un trailer nommé « Delivrance » a été diffusé pour l’occasion.

Deux versions de Final Fantasy XVI seront proposées :

Une version standard à 49,99€ comprenant uniquement le jeu de base

Une version complète à 69,99€ comprenant le jeu de base et ses 2 DLC, The Rising Tide et Echoes of the Fallen

Pour accompagner la bonne nouvelle, une démo gratuite est disponible dès maintenant sur les plateformes évoquées. Un bon moyen de voir si votre PC pourra faire tourner le JRPG et ses mises en scène impressionnantes. Chapeauté par le producteur de Final Fantasy XIV, Noaki Yoshida, Final Fantasy XVI a reçu un accueil globalement positif. Il a été salué pour sa narration ambitieuse, ses visuels époustouflants et son gameplay plus axé sur l’action, toutefois il a aussi été critiqué par le manque de développement des éléments de RPG et la répétitivité des quêtes secondaires. Nous vous renvoyons vers notre test du jeu et nos avis complets sur les DLC pour en savoir plus.