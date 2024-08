Final Fantasy XVI : la dernière mise à jour des pilotes Nvidia suggère une annonce imminente concernant la version PC

Avec une démo en prime

Un utilisateur de Reddit a découvert que la version 560.81 du pilote Nvidia GeForce Game Ready, publiée mardi dernier, mentionne la version PC de Final Fantasy XVI. Cette mise à jour inclut de nouveaux profils pour plusieurs jeux (Once Human, Stormgate, The First Descendant, Dungeonborne et Chained Together), mais aussi un profil et une démo pour Final Fantasy XVI.

Étant donné que le patch note officiel ne mentionne pas le RPG de Square Enix, cela indiquerait que la version PC est prête à sortir. L’éditeur japonais souhaite sans doute l’annoncer à un moment précis. On pense évidemment à la Gamescom 2024, qui aura lieu du 21 au 25 août prochain, étant donné que Naoki Yoshida, le producteur du jeu, sera sur place cette année. Cela reste des spéculations, mais on peut ainsi s’attendre à l’annonce d’une date de sortie et à une démo disponible durant l’événement de Cologne.

Cela coïncide en tout cas avec les dernières déclarations en mars dernier qui indiquaient que l’optimisation PC était pratiquement finalisée. Reste à savoir si cette version PC proposera un package complet avec le jeu de base et les deux DLC. Même s’il faut rester prudent, on imagine que Final Fantasy XVI fera des étincelles en matières de graphismes sur les configurations les plus puissantes.

En attendant, n’hésitez pas à consulter notre test du jeu et nos avis complets sur les DLC pour en savoir plus.