Final Fantasy XVI serait exclusif à la PS5 pendant seulement 6 mois

Les choses commencent enfin à bouger du côté de Final Fantasy XVI, dont le développement est terminé à 95% selon son producteur Naoki Yoshida. A priori, la date de sortie définitive (du moins on l’espère) devrait être révélée d’ici la fin de l’année, probablement lors de Game Awards qui auront lieu le mois prochain. Cette date devrait donc uniquement concerner la sortie de la version PS5 du jeu, bien que l’on sache que cet épisode est une exclusivité temporaire. Mais de combien de temps ?

