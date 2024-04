Final Fantasy XIV Dawntrail peut-il tourner sur votre PC ? Le benchmark officiel est disponible pour vous aider

C’est bientôt le moment de répartir en Eorzéa avec l’arrivée de l’extension Dawntrail pour Final Fantasy XIV. Cette nouvelle aventure apportera bien entendu du contenu inédit avec une nouvelle région à explorer et des tas de donjons à découvrir, mais pas seulement. Elle s’accompagnera d’une mise à jour graphique qui permettra au MMO d’afficher un rendu plus moderne, avec de meilleures textures et des modèles de personnages retravaillés. Cela veut aussi dire que la configuration recommandée sur PC sera plus exigeante, et c’est pourquoi Square Enix nous laisse voir en avance si notre machine sera capable de supporter cette nouvelle version.