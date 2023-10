Final Fantasy XIV Dawntrail : Nouveau job révélé, crossover Final Fantasy XVI, bêta Xbox Series… les infos à retenir du Fan Fest

Une phase de bêta pour la version Xbox

Au programme de ce festival, toujours pas de date précise pour l’arrivée de cette extension prévue pour l’été 2024, mais la promesse que le titre allait bientôt entrer en phase de bêta test sur Xbox Series.

Car oui, si vous aviez manqué cette information, le MMO va enfin sortir sur une console de Microsoft, et cette bêta va démarrer dans peu de temps. Il faudra tout de même patienter jusqu’à la mi-janvier, ou jusqu’au mois de février pour découvrir Final Fantasy XIV sur Xbox Series. Aucune précision n’est donnée, mais c’est la fenêtre de lancement qui est visée par Square Enix. D’ici là, un autre Fan Festival aura lieu à Tokyo du 7 au 8 janvier, donc on imagine que tout sera déjà précisé à ce moment-là, tout comme la date de sortie de l’extension.

Les nouveautés de l’extension

Pour le reste, on a eu droit au trailer en version longue de l’annonce de Dawntrail. L’occasion d’y voir quelques images inédites (même si c’est du CGI), avec toujours une grande maîtrise de la mise en scène par le studio.

Cette version nous dévoile surtout l’un des deux nouveaux jobs de l’extension, à savoir le Rôdeur vipère, qui peut manier une lame dans chaque main et les combiner en une lame double. L’autre job n’est pas encore connu et n’arrivera pas au lancement, mais plus tard dans les mises à jour de la version 7.0

Parmi les autres informations à retenir, on notera la présence d’une ville inédite à visiter, répondant au nom de Tuliyollal, qui règne en maître sur le continent de Tural. Car qui dit nouvelle extension dit nouvelles zones, comme la région tropicale de Kozama’uk – ou l’on rencontrera les hommes-bêtes Mobelins – ou celle plus aride de Shaaloani. De nouveaux raids seront aussi de la partie, comme la série « Échos de Vana’diel », qui rend hommage à l’autre MMO de la série, Final Fantasy XI.

Les crossovers se multiplient

On pourra aussi préciser que le crossover avec Fall Guys est toujours dans les tuyaux, comme on le découvre en vidéo (avec une date de sortie fixée au 31 octobre), et que Naoki Yoshida rêve d’un partenariat avec la licence Diablo.

Mais celui qui intéresse fortement les fans de la licence Final Fantasy est celui concernant Final Fantasy XVI, l’autre épisode de Creative Business Unit III. Ce dernier a rapidement été présenté avec un combat épique contre la version d’Ifrit du seizième opus, qui ne sera pas le seul ajout de ce crossover puisque Torgal (ou Talgor), le good boy de l’année, va aussi arriver dans la MMO sous la forme d’une monture.

Enfin, quelques images supplémentaires ont été révélées, comme un nouvel artwork signé Yoshitaka Amano, qui devrait plaire à tous les fans de cette licence.