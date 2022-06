Le jeu mobile Final Fantasy VII: Ever Crisis va bientôt avoir droit à une bêta fermée

On a beau avoir les yeux rivés sur l’annonce de Final Fantasy VII Rebirth, mais Square Enix ne compte pas nous faire oublier l’existence de Final Fantasy VII: Ever Crisis, « l’autre remake » de Final Fantasy VII. Le jeu mobile compte aussi revisiter l’histoire de Final Fantasy VII et de ses spins-off, avec un peu plus de fidélité que le remake, et on découvre aujourd’hui qu’il sera peut-être possible d’y jouer dès cette année.

Un premier test prévu en 2022

Lors de l’événement consacré aux 25 ans de Final Fantasy VII, on a pu découvrir un nouveau trailer pour Final Fantasy VII: Ever Crisis, qui se concentrait avant tout sur toute l’histoire de Midgar et sur les événements de Crisis Core (pour mieux teaser l’arrivée de Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion).

Ce jeu épisodique aura donc droit à une bêta fermée qui aura lieu plus tard dans l’année, sans que l’on en sache vraiment plus à son sujet.

Ce trailer nous permet néanmoins de jeter un coup d’oeil au gameplay du titre, qui reprendra l’exploration avec des caméras fixes comme dans le Final Fantasy VII original, tandis que les combats mettront en scène des modèles 3D plus modernes. On remarquera la présence de plusieurs costumes pour nos héros, laissant penser que le système de gacha sera sans doute aussi lié à cela.