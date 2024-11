Final Fantasy VII Rebirth n’a pas de DLC pour que l’équipe planche plus vite sur le troisième opus, qui va aussi repenser ses mini-jeux

Ne pas tout céder aux fans

Contrairement au premier remake, Final Fantasy VII Rebirth n’a pour l’instant pas droit à un DLC majeur alors que Square Enix aurait totalement de quoi plancher sur un tel projet (qui serait par exemple dédié à Vincent). Ce n’est cependant pas dans les plans du studio, et pour une raison bien précise : l’envie d’enchaîner directement sur la fin de la trilogie, comme le confirme Hamaguchi chez Daily Star :

« Nous entendons clairement le désir des fans, qui veulent ce genre de choses. Je le comprends parfaitement, mais je pense que, de mon point de vue, ce que les fans veulent vraiment voir le plus, ce n’est pas nécessairement un DLC. Ils veulent voir la troisième partie de la série le plus rapidement possible. »

Et il n’a certainement pas tort, tant ce projet de remake a fait languir toute une communauté durant des années. Par ailleurs, Hamaguchi veut aussi éviter de répondre à chaque demande des fans.

C’est notamment ce qu’il a pensé lors de la conception de la fin de ce Final Fantasy VII Rebirth. Sa volonté était d’éviter de tomber dans le piège du fan service, et c’est pourquoi il a préféré se référer uniquement à la vision de Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase et Kazushige Nojima, notamment sur le moment-clé de l’histoire du personnage d’Aerith (interview issue d’Eurogamer) :

« Il y avait un danger, il y avait clairement un piège. Avec le jeu original, je n’étais qu’un fan. J’y ai joué quand j’étais plus jeune, et j’ai mon point de vue sur cette scène en tant que simple fan. J’ai senti que si je prenais une décision – il faut aller dans telle direction, nous devons le faire de telle manière – cela en ferait vraiment une affaire de fans. Peut-être que cela ressemblerait davantage à du fan service. Je veux en quelque sorte éviter de faire ça. »

Il sait néanmoins que la fin ne convient pas à tout le monde mais est en accord avec cela. Son but pour le troisième épisode n’a pas changé, notamment sur l’utilisation des fileurs :

« Le véritable but de ces éléments est d’indiquer au joueur que c’est là que l’histoire pourrait changer. Cela ne veut pas dire qu’elle va changer, c’est là qu’elle pourrait changer. Vous pourriez voir quelque chose de nouveau, vous pourriez voir quelque chose de différent. Et cela aide vraiment les gens à rester engagés dans l’histoire et à continuer à avoir cet émerveillement et cette anticipation de ce qui va arriver ensuite. »

Moins de mini-jeux dans la suite ?

Et en parlant de choses qui ont fait débat, Hamaguchi est revenu sur l’importance des mini-jeux dans Final Fantasy VII Rebirth auprès de VG247. Le titre laisse en effet la part belle à beaucoup d’activités du genre… parfois trop. Ou du moins, avec des mini-jeux qui ne sont pas tous réussis. Le réalisateur explique pourquoi il a souhaité en avoir autant, en voulant montrer toutes les différences culturelles de ce monde afin de le rendre plus crédible et moins répétitif :

« Je joue à beaucoup de jeux, notamment en monde ouvert, et ce que je ressens en jouant à beaucoup de ces jeux, c’est qu’on a les mécanismes de base – ou leurs systèmes de combat – et la plupart du contenu que vous rencontrerez, la plupart des endroits où vous pourrez aller, la plupart de ce que vous ferez, peuvent devenir répétitifs. Ces jeux utilisent simplement les mêmes mécanismes. Il n’y a pas de réel changement, il n’y a rien de nouveau à découvrir dans les différentes régions de ces mondes […] Bien sûr, Rebirth propose un excellent système de combat et il est très amusant de combattre les différents monstres de chaque région. Mais je voulais que cela ressemble à une bouffée d’air frais lorsque vous entrez dans chaque région. »

Malgré le fait qu’il soit assez content du résultat, il prévient que les choses vont changer un peu pour le troisième épisode. Ce qui ne veut pas dire moins de mini-jeux, mais juste l’envie de faire les choses autrement :

« Je pense que si nous faisions simplement la même chose pour le troisième jeu de la série, cela ne serait plus vraiment très nouveau ou passionnant. Je veux apporter une touche différente, réorganiser légèrement les choses pour le prochain jeu et avoir un aspect légèrement différent des choses. Nous ne voulons pas simplement faire la même chose en augmentant le volume, nous voulons créer des expériences nouvelles et passionnantes. »

Pour vérifier tout cela, rendez-vous dans trois ans, au mieux, étant donné qu’il y a peu de chances pour que ce Final Fantasy VII Remake Part 3 sorte avant 2027.