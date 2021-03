Le film Mortal Kombat s’offre un nouveau teaser avec plein de personnages

Très attendu au tournant depuis qu’il a révélé ses premières images avec un trailer qui a fait mouche, le nouveau film Mortal Kombat prépare doucement sa sortie aux Etats-Unis alors que les chaînes de cinéma commencent à rouvrir peu à peu leurs portes. Un mois avant sa sortie, le long-métrage se paye un nouveau teaser.

Just because your March Madness brackets were ruined doesn’t mean you kan’t start preparing for the next big tournament. Katch #MortalKombatMovie in theaters and on HBO Max April 16. pic.twitter.com/JiqiL5hsgA

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) March 22, 2021