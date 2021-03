Le producteur du film Mortal Kombat explique pourquoi Johnny Cage n’est pas présent

Après une bande-annonce révélée il y a quelque temps, le film Mortal Kombat a clairement donné de bons espoirs quand à la qualité du film. Cependant, les fans ont tout de même pointé du doigt un grand absent. Mais où est donc Johnny Cage ? Le producteur répond.

Johnny dans sa cage pour ce film

Introduit pour la première fois dans le jeu original Mortal Kombat (sorti en 1992), Johnny Cage est devenu un personnage récurent de la franchise. Il est même apparu dans la célèbre adaptation de 1995 sous les traits de Linden Ashby. Les fans ont donc été très surpris de ne pas le voir parmi le casting bien garni du prochain film Mortal Kombat.

Gamespot a pu poser la fameuse question au producteur Todd Garner, voici ce qu’il répond :

» Nous avons mis, Johnny Cage en retrait parce que c’est une personne très égoïste. C’est un scélérat. Il est drôle. C’est une force de la nature… comme Kano. Donc on s’est dit : « ok, est-ce qu’on va avoir deux mecs qui s’affrontent pour savoir lequel sera le plus drôle et le plus égoïste dans ce film ? Ou alors est-ce que vous mettez Johnny Cage en retrait ? ».

Par contre, Garner n’exclue pas de l’inclure dans un autre film s’il a la chance de faire une suite. Pour cela il faudrait encore que celui-ci sorte un jour étant donné que Warner Bros a repoussé hier le long-métrage à une date indéterminée.