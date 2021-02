Mortal Kombat : Le premier trailer sanglant du nouveau film est là

Prévu pour sortir le 16 avril prochain aux Etats-Unis, le prochain film Mortal Kombat nous avait donné rendez-vous pour 18 heures aujourd’hui afin d’avoir un premier aperçu de ce dernier avec un premier trailer. Etant donné que celui-ci a fuité quelques heures plus tôt, Warner Bros. Picture a décidé de lâcher la vidéo en avance.

Get over here !

Les fans de Mortal Kombat seront certainement ravis de voir que cette nouvelle adaptation n’a rien à voir avec les précédentes, ne serait-ce que par son budget bien plus conséquent et son ton plus sérieux. Sans doute trop, pour ce que Mortal Kombat a vraiment à nous raconter, mais les personnages ont l’air d’être relativement conformes à leur version d’origine, ce qui est déjà ça de pris.

En plus de cela, on peut voir que ce trailer, accessible uniquement via YouTube à cause d’une restriction d’âge, n’hésite pas à verser dans le sanglant, même si cela reste évidemment bien léger en comparaison avec le jeu.

Plus que quelques mois avant de découvrir ce nouveau Mortal Kombat, peut-être sur grand écran si la situation sanitaire s’améliore d’ici avril. L’affiche du film, mettant en vedette Scorpion et Sub-Zero, a également été mise en ligne.