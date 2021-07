Le film animé The Witcher: Nightmare of the Wolf sortira le 23 août, découvrez le premier teaser

La WitcherCon a débuté aujourd’hui, et si elle est surtout centrée sur la série principale de Netflix The Witcher, on a tout de même eu droit à quelques informations sur le film animé The Witcher: Nightmare of the Wolf, qui sera une préquelle mettant en avant un jeune Vesemir.

Vesemir fait ses débuts sur Netflix

THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF, a Witcher anime film about Geralt's mentor Vesemir from Studio Mir, premieres August 23. #WitcherCon pic.twitter.com/fVEpxq8N5x — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 9, 2021

Le film a montré ici ses premières images ainsi que sa première affiche, où l’on peut voir Vesemir dans ses jeunes années en tant que sorceleur, alors qu’il navigue entre Kaer Morhen et le monde pour tuer des monstres. Le film sera dirigé par le studio Mir, que l’on connait principalement pour The Legend of Korra.

Et bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre aussi longtemps que pour la saison 2 de The Witcher pour voir le film. The Witcher: Nightmare of the Wolf sera disponible sur Netflix dès le 23 août prochain. De quoi nous permettre de patienter avant de retrouver Vesemir dans la série en live action au mois de décembre.