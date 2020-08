A chaque semaine son Indie Story. Notre chronique s’attarde sur une nouvelle création indépendante et cette fois, c’est la production de Calappa Games qui y passe : Fight Crab. Jeu de combat délirant, on se bastonne… avec des crabes ! Pétoires, épées et autres armes à la pince, il faudra renverser son adversaire. Le jeu est actuellement disponible sur PC et l’on vous en parle dans cette vidéo.