Après son divorce avec Electronic Arts, FIFA se tourne vers des jeux utilisant la blockchain

FIFA 23 marque la fin d’une ère, puisqu’on assiste à la dernière collaboration entre Electronic Arts et le groupe de la FIFA. Les deux entités se sont séparées suite à des désaccords financiers, et si l’on pouvait penser dans un premier temps que c’est la FIFA qui avait refusé de se lancer dans le marché des NFT et de la blockchain, c’est visiblement l’éditeur qui avait freiné les envies de l’organisation. Maintenant que le divorce est consommé, la FIFA peut faire ce que bon lui semble, et décide de sauter à pieds joints dans ce marché qui a pourtant bien du mal à décoller.

Qui aurait cru qu’EA serait le plus raisonnable dans l’histoire ?

Histoire de vite retomber sur ses pieds suite à sa séparation avec EA, la FIFA est allée très vite draguer toutes sortes de projets qui utilisaient la blockchain, sentant qu’il y avait visiblement un bon filon ici (c’est vrai que personne ne s’est cassé la gueule récemment sur le marché, n’est-ce pas Meta ?)

Ainsi, quatre partenariats entre la FIFA et des jeux (ou des applis) vont voir le jour juste à temps pour la Coupe du Monde au Qatar, qui n’est de toute façon pas à une casserole près (et c’est sans doute la plus « inoffensive » dans le lot). On retrouvera donc les jeux suivants :

AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, un jeu en 4 vs 4 très casual

FIFA World Cup Qatar 2022 in the Upland Metaverse, qui misera tout sur le métavers et sur les échanges de NFT

FIFA World Cup Qatar 2022 on Phygtl, qui est donc lié au jeu Phygtl

Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, qui a pour but de vous faire prédire des résultats avec des cartes à jouer

On ne doute pas de la valeur ludique de ses projets (si pardon, on en doute carrément), mais on espère que la FIFA a de plus grandes ambitions pour l’avenir, histoire de ne pas laisser un boulevard à EA Sports FC. Un peu de compétition, c’est toujours bon à prendre.