FIFA 23 : Des mises en scène plus réalistes pendant les matchs

FIFA 23 continue à faire parler de lui en attendant sa sortie calée au 30 septembre 2022. Nous vous avons d’ailleurs concocter un petit résumé vidéo des informations dont nous disposons déjà à l’heure actuelle.

FIFA 23 fait son show

Electronic Arts nous gratifie aujourd’hui d’une vidéo de 7 minutes présentant toute la mise en scène qui se déroulera tout au long du match afin de rendre le tout plus immersif comme chaque année.

Les améliorations ne seront disponibles que sur les consoles current-gen et plus sur les anciennes version PlayStation 4 ou Xbox One. Au programme, des pelouses plus réalistes avec des détériorations permanentes suites aux tacles ou aux célébrations genoux à terre, des nouveaux filets de but avec une physique et un éclairage plus réaliste, des séquences d’avant match plus immersives à l’occasion des grandes matchs (finale, classico, match de coupe, …).

Un travail a également été effectué sur le public présent dans le stade avec une plus grande diversité (écharpes, t-shirt, drapeaux, …) et il y aura la présence d’arbitre féminin, afin de continuer sur la lancée de l’arrivée de certains clubs féminins.

FIFA 23 est attendu le 30 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est déjà disponible en précommande.