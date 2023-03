FIFA 23 : Le contenu lié au foot féminin s’étoffe avec l’arrivée de la Ligue des Champions et de la NWSL

Disponible sur PC et consoles depuis fin septembre 2022, FIFA 23 est sans aucun doute l’épisode de la franchise qui a su accorder le plus d’importance au foot féminin avec la présence de la D1 Arkema (France) et de la Barclays FA Women’s Super League (Angleterre) en plus de plusieurs sélections nationales dès le lancement, et ce même s’il y a encore la possibilité de faire bien mieux à l’avenir.

Pour preuve, presque six mois après sa sortie, le titre s’est enfin décidé à accueillir du nouveau contenu gratuit à ce sujet avec l’ajout de la Ligue des Champions et du championnat américain, la NWSL. Cette mise à jour a été déployée hier sur toutes les plateformes.

Prêt à aider l’OL à soulever la coupe pour la 9ème fois ?

Du côté de l’UEFA Women’s Champions League, Electronic Arts indique que le public a la possibilité de retrouver les plus grandes équipes comme l’Olympique Lyonnais, Wolfsburg ou encore Arsenal ainsi que le trophée, l’hymne, les bannières de diffusion et les panneaux publicitaires officiels de la compétition.

Quant au contenu dédié à la National Women’s Soccer League, il inclut les douze clubs participants, les effectifs complets, quatre stades, les maillots, les visages, les trophées et des célébrations authentiques inédites.