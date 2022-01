FIFA 22 : La TOTY approche à grands pas !

Comme tous les ans, FIFA nous offre une TOTY (Team Of The Year) choisie au préalable par nos soins (profitez pour lire ou relire notre test et la dernière équipe de la semaine publiée).

Qui fera partie de l’équipe de l’année ?

La TOTY regroupe les meilleurs joueurs de l’année choisis par les fans de FIFA Ultimate Team. De Donnarumma à Modric, en passant par Kanté, Jorginho ou encore Lewandowski. Quid d’Edouard Mendy ou de Karim Benzema ? Y aura-t-il des surprises ? Où alors, verrons nous une nouvelle fraude comme au Ballon d’Or ?

Les votes sont terminés, mais si jamais vous voulez voir ou revoir la liste des nominés, c’est par ici. Beaucoup de joueurs à chaque poste pour peu de lauréats, la dure loi du jeu. Pour qui avez-vous voter ? Les résultats tomberont le 21 janvier ! Nous espérons que vous ne serez pas déçus et que vous avez gardé des packs pour vous faire une session pack-opening digne de ce nom.

FIFA 22 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia.