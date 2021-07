FIFA 22 dévoile du gameplay et nous parle de l’HyperMotion

C’est décidément la saison de présentation des jeux de football. Après Konami qui a décidé de passer PES en free-to-play, Electronic Arts nous a déjà parlé plusieurs fois de son prochain épisode. On vous avait d’ailleurs résumé premières nouveautés de FIFA 22. Cette fois-ci, l’éditeur californien s’attarde un peu plus sur le gameplay.

Du gameplay pour FIFA 22

Dans cette vidéo de plus de 30 minutes, l’équipe derrière FIFA 22 nous parle des mécaniques de ce nouvel opus et revient sur les avancées technologies. Ne vous attendez pas à une trentaine minutes de gameplay, la vidéo est parsemée des commentaires des développeurs et finalement, on y aperçoit très peu de vrai gameplay.

Cependant, le studio n’hésite pas à vanter les prouesses de la technologie HyperMotion, qui permettra de rendre encore plus réaliste les mouvements et les actions des joueurs sur le terrain. Les gardiens seront également améliorés avec de nouveaux déplacements et le comportement du ballon devrait être un peu moins perfectible. La mécanique du sprint explosif (Sprint Explosive) est aussi évoquée, qui permettra d’avoir une accélération supplémentaire si l’on appuie sur la gâchette au bon moment.

Rappelons que FIFA 22 est attendu pour le 1er octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia ainsi que dans une édition essentielle sur Nintendo Switch. Les joueurs qui prendront l’édition ultimate pourront y jouer quelques jours en avance.