PES 2022 s’appellera eFootball et sera entièrement free-to-play

Chaque fin d’année, la bataille FIFA et PES fait rage, surtout lors des dernières itérations où Konami est (enfin) revenu dans la course. Cependant, l’équilibre risque d’être quelque peu bouleversé cette fois-ci, puisque PES 2022 va fondamentale revoir sa recette : la licence change de nom mais aussi et surtout de modèle économique. On vous dit tout sur ce eFootball.

PES change radicalement de formule

Alors que FIFA 22 s’est présenté il y a peu, c’est au tour de PES 2022 de se confirmer. Enfin, ne l’appelez plus PES : Konami annonce officiellement eFootball, le nouveau nom de sa franchise de jeux de football. La licence avait déjà anticipé cette transformation ces dernières années puisque eFootball avait intégré le titre des précédents opus depuis PES 2020.

L’arrivée du free-to-play avait déjà été pressentie et c’est donc maintenant acté. PES devient pleinement gratuit au téléchargement. On ne sait pas encore ce qu’il en sera de la dimension payante mais on sait qu’il y aura des modes de jeu qui seront vendus plus tard sous la forme de DLC optionnels. Voyez cela comme un épisode où vous ne prenez que les contenus qui vous intéressent, en espérant qu’il n’y ait pas d’éléments pay-to-win dans certains modes en ligne.

Bien sûr, en l’état, la formule reste la même : on reste sur un jeu de football avec les mécaniques et les particularités que les joueurs et joueurs de Pro Evolution Soccer / Winning Eleven connaissent. Comme à chaque épisode, on peut s’attendre aussi à des nouveautés, que ce soit sur le plan technique, le contenu ou des améliorations de gameplay. Konami nous en parle déjà.

Les premières nouveautés de eFootball (PES 2022)

Dans son communiqué, l’éditeur nippon explique que la grande évolution de cet épisode est l’amélioration du moteur graphique. eFootball a été entièrement reconstruit sous l’Unreal Engine, qui a permis de retravailler en profondeur le système d’animation. Une excellente nouvelle sur le papier puisque l’on sentait les limites du moteur graphique sur PES 2021.

Tout comme FIFA et son HyperMotion, eFootball intègre une nouvelle technologie, le Motion Matching, qui permet de retranscrire les mouvements des joueurs avec la plus haute fidélité possible. Une technologie qui sera utilisée sur l’ensemble des plateformes nous dit-on.

Enfin, dernière information : eFootball sera uniquement disponible en version numérique. Avec son modèle free-to-play, il fallait s’attendre à ce qu’ils disparaissent de nos magasins mais c’est maintenant confirmé (à moins que des packs avec des bonus à la Fortnite voient le jour un peu plus tard). Si des matchs en local seront là au lancement, on se demande si l’on pourra y jouer totalement hors-ligne après téléchargement.

Cependant, hormis le nouveau modèle économique, la nouvelle technologie évoquée et ces quelques détails supplémentaires, il faut encore patienter pour connaître toutes les nouveautés de cet eFootball. Konami nous donne rendez-vous à la fin du mois d’août pour découvrir du gameplay et les différents modes en ligne.

La roadmap de eFootball

S’il faudra encore patienter pour voir du gameplay et connaître d’autres nouveautés, on a cependant la feuille de route. eFootball sera ainsi disponible cet le début de l’automne avec plusieurs fonctionnalités, comme le cross-play entre les générations (les joueurs PlayStation 4 et 5 pourront jouer entre eux, tout comme les joueurs Xbox One et Xbox Series) et les matchs en local avec des équipes comme le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern et Manchester United.

Courant automne, on aura cette fois :

Du matchmaking cross-platform entre consoles et PC

Un nouveau mode au nom temporaire, Construction d’équipe, qui permet de construire sa propre équipe en faisant l’acquisition de joueurs

Un mode Ligues en ligne, nom toujours temporaire, où l’on pourra jouer dans une ligue compétitive mondiale

Un système de Match pass, pour gagner des objets et joueurs

Et enfin, pour cet hiver, eFootball accueillera :

La compatibilité avec les manettes sur mobiles (ce qui sous-entend que le jeu sera disponible sur smartphones d’ici l’hiver)

Le matchmaking entre toutes les plateformes (y compris mobile lors de l’utilisation d’une manette)

L’arrivée du Coup d’envoi des tournois eSport professionnel et amateur

Terminons en évoquant les ambassadeurs, qui seront Lionel Messi et Neymar Jr. On apprend aussi que Andrés Iniesta et Gerad Piqué se sont pleinement impliqués dans le développement du jeu en tant que conseillers officiels et ont été respectivement pour le gameplay offensif et les mécaniques défensives.

Pour l’instant, pas encore de date de sortie pour PES 2022, désormais appelé eFootball, mais il sera disponible courant automne 2021. Il sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Les versions iOS et Android seront déployées un peu après.