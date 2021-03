FIFA 21 dévoile la Team Of The Week numéro 23

FIFA 21 vient d’annoncer la Team Of The Week numéro 23, disponible depuis 19h et ce pendant une semaine (vous pouvez lire ou relire notre article concernant les ligues, clubs et stades disponibles au lancement).

Team Of The Week n°23 !

Le gardien de la semaine n’est autre que Jan Oblak qui obtient une carte boostée magnifique à 92 de général.

de la semaine n’est autre que Jan Oblak qui obtient une carte boostée magnifique à 92 de général. La défense se compose de trois défenseur centraux en la personne de Murillo (81), Ruben Dias (84) et Diego Godin (86).

se compose de trois défenseur centraux en la personne de Murillo (81), Ruben Dias (84) et Diego Godin (86). Le milieu de terrain est composé de quatre joueurs : Gosens (84), Gareth Bale (85), Nicolas Pépé (86) et De Jong (87).

est composé de quatre joueurs : Gosens (84), Gareth Bale (85), Nicolas Pépé (86) et De Jong (87). L’attaque est la suivante : Boadu (84), Ajorque (86) et enfin et surtout Lewandowski qui, lui, se pare d’une nouvelle carte boostée notée à 94 de général.

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Stanciu (81), Claude-Maurice (81), Endo (81) ou encore Ienaga (81).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

FIFA 21 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch.