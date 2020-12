Amis afficionados de FIFA Ultimate Team, nous vous proposons une équipe composée de joueurs de Bundesliga sur FIFA 21, (nous vous invitons à lire notre test), une équipe en 4-3-3. Cette équipe ne dépassera pas les 15K crédits pour être ainsi accessible pour n’importe quel joueur. N’hésitez pas à nous donner vos avis et retours concernant cette équipe, tout en prenant en compte qu’il y a toujours plusieurs alternatives. Les prix sont ceux sur PlayStation 4. C’est parti !

Meilleur Gardien pas cher

Le belge Casteels coûtera environ 1 100 crédits.

Alternatives au poste de gardien :

Hradecky (1 400 crédits)

Trapp (1 500 crédits)

Baumann (800 crédits)

Pavlenka (850 crédits).

Meilleur Premier Défenseur Central

Le très bon Lucas Hernandez ne vous coûtera que 1 200 crédits.

Meilleur Deuxième Défenseur Central

Le prix de la carte de Konate sera aux alentours des 1 200 crédits.

Alternatives au poste de défenseur central :

Boateng (1 100 crédits)

Piszczek (950 crédits)

Hinteregger (900 crédits)

Klostermann (1 900 crédits)

Upamecano (1 400 crédits)

Meilleur Défenseur Gauche

Roussillon sera dans les 1 400 crédits.

Alternatives au postes de défenseur gauche :

Schulz (850 crédits)

Gunter (800 crédits)

Meilleur Défenseur droit pas cher

Mbabu vous coûtera à peine 1 000 crédits.

Alternatives au poste de défenseur droit :

Arias (850 crédits)

Mukiele (950 crédits)

Meilleur Premier Milieu pas cher

Pour avoir Zakaria, il vous faudra payer la modique somme de 1 500 crédits, une broutille vu son rendement.

Meilleur Deuxième Milieu pas cher

Emre Can vous coûtera environ 1 100 crédits.

Meilleur Troisième Milieu pas cher

Sabitzer, lui, sera dans les 1 600 crédits.

Alternatives aux postes de milieu :

Laimer (850 crédits)

Delaney (900 crédits)

Tolisso (1 000 crédits)

Nkunku (800 crédits)

Meilleur Attaquant Droit pas cher

Bellarabi vous coûtera 1 200 crédits.

Alternatives au poste d’attaquant droit :

Lukebakio (950 crédits)

Lazaro (2 100 crédits)

Meilleur Attaquant Gauche pas cher

Diaby, lui, vous coûtera environ 1 000 crédits.

Alternatives au poste d’attaquant gauche :

Hazard (1 600 crédits)

Kostic (1 600 crédits)

Bailet (1 100 crédits)

Thuram (1 300 crédits)

Meilleur Buteur pas cher

Enfin, le français Plea ne vous coûtera même pas 1 000 crédits.

Alternatives au poste de buteur :

Kramaric (800 crédits)

Rashica (750 crédits)

Cordoba (800 crédits)

Hwang Hee Chan (900 crédits)

Voici donc une équipe du championnat de Bundesliga qui vous coûtera environ 13K , que ce soit sur PlayStation 4 ou Xbox One (notons que les prix varient selon les plateformes et les périodes de jeu). Cette équipe n’est formée que de joueurs Regular. Qu’en pensez-vous ? Vous pouvez aussi retrouver d’autres équipes low-cost et compétitives sur FIFA 21.