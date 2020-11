Quelques jours après la sortie de FIFA 21 et après avoir pris le temps de tester le mode FIFA Ultimate Team, nous avons décidé de vous donner des exemples d’équipes low-cost et compétitives (des championnats majeurs), accessibles pour les moins riches d’entre vous.

Low-cost et 100 de collectif

Comme notre précédent dossier sur FIFA 20, nous vous proposons des équipes ayant un collectif de 100 et avec lesquelles vous allez pouvoir jouer dans n’importe quel mode de jeu. Plusieurs alternatives de joueurs seront disponibles, bien entendu, libre à vous de suivre nos avis, de broder autour ou de nos proposer vos idées d’équipes à bas prix. Cet article centralisera les différents articles que nous vous proposerons.

Voici les championnats qui seront représentés :

Ligue 1

Premier League

Liga

Serie A

Bundesliga

FIFA 21 est disponible depuis le 9 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch et arrivera plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X.