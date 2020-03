FIFA 20 dévoile sa Team Of The Week numéro 25

FIFA 20 vient d’annoncer sa 25e Team Of The Week, disponible à partir de 19h et ce pendant une semaine.

25e Team Of The Week !

Le gardien est le portier espagnol de Crystal Palace : Guaita. Il obtient une carte boostée notée à 82 de général.

est le portier espagnol de Crystal Palace : Guaita. Il obtient une carte boostée notée à 82 de général. La défense se compose de deux défenseurs gauche en la personne de Bensebiani (84) et Marcos Alonso (86), d’un défenseur droit avec Carvajal (87) et d’un défenseur central en la personne de Manolas (86).

se compose de deux défenseurs gauche en la personne de Bensebiani (84) et Marcos Alonso (86), d’un défenseur droit avec Carvajal (87) et d’un défenseur central en la personne de Manolas (86). Le milieu de terrain est le suivant : Stengs (84), Orellana (84) et enfin et surtout l’excellent Saul qui, lui, est noté à 87 de général.

est le suivant : Stengs (84), Orellana (84) et enfin et surtout l’excellent Saul qui, lui, est noté à 87 de général. L’attaque est composée de Zapata (86), le très bon attaquant de l’Olympique de Marseille : Benedetto (84) et enfin et surtout le brésilien Coutinho avec une nouvelle carte up à 89.

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Gignac (83), Kalinic (82), Sarr (82) ou encore Marçal (81).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.