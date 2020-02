FIFA 20 dévoile sa Team Of The Week numéro 23

FIFA 20 vient d’annoncer sa 23e Team Of The Week, disponible à partir de 19h et ce pendant une semaine.

23e Team Of The Week !

Le gardien n’est autre que l’international allemand du Bayern Munich, Neuer. Celui-ci obtient une carte boostée à 90 de général.

n’est autre que l’international allemand du Bayern Munich, Neuer. Celui-ci obtient une carte boostée à 90 de général. La défense est composée de trois défenseurs centraux : Klostermann (82), Glik (85) et Maguire (86).

est composée de trois défenseurs centraux : Klostermann (82), Glik (85) et Maguire (86). Le milieu de terrain se compose de deux milieux droit en la personne de Moreno (87) et de Nicolas Pépé (86) et de deux milieux centraux que sont Milinkovic-Savic (86) et Thomas Partey (86).

se compose de deux milieux droit en la personne de Moreno (87) et de Nicolas Pépé (86) et de deux milieux centraux que sont Milinkovic-Savic (86) et Thomas Partey (86). L’attaque est composée de Berghuis (85) et deux joueurs tous deux notés à 90 : Dybala et Son. Du très très lourd donc !

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Herelle (82), Stindl (83), Suso (84), Weghorst (84) ou encore Tevez (82).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.