FIFA 20 dévoile sa Team Of The Week numéro 14

FIFA 20 vient d’annoncer sa quatorzième Team Of The Week, disponible à partir de 19h et ce pendant une semaine.

14e Team Of The Week !

Le gardien est le portier français de l’AS Monaco, Lecomte. Il obtient une très belle carte boostée à 86 de général.

est le portier français de l’AS Monaco, Lecomte. Il obtient une très belle carte boostée à 86 de général. La défense est la suivante : deux latéraux gauche en la personne d’Hernandez (84) et de Vertonghen (88) et d’un défenseur central avec Raul Albiol (85).

est la suivante : deux latéraux gauche en la personne d’Hernandez (84) et de Vertonghen (88) et d’un défenseur central avec Raul Albiol (85). Le milieu de terrain se compose de quatre joueurs : Campana (83), Paredes (83), Pizzi (86) et l’excellent Kevin De Bruyne avec une carte magnifique notée à 94 de général.

se compose de quatre joueurs : Campana (83), Paredes (83), Pizzi (86) et l’excellent Kevin De Bruyne avec une carte magnifique notée à 94 de général. L’attaque est composée de trois excellents joueurs : Sancho (86), Coutinho (88) et Salah avec une carte sublime à 92 de général suite à ses superbes performances avec Liverpool.

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Olaza (81), Borja Valero (82), Gervinho (82) ou encore Berghuis (83).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.