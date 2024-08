Faut-il encore craquer pour une PS5 Slim aujourd’hui avant l’annonce de la PS5 Pro ?

Les atouts de la PS5 Slim

Un prix attractif et une disponibilité accrue

La PS5 Slim, disponible à un prix plus abordable que la version originale, représente une excellente opportunité pour les joueurs souhaitant passer à la nouvelle génération sans se ruiner. Contrairement à la PS5 classique, qui a longtemps souffert de problèmes d’approvisionnement, la PS5 Slim est plus facilement accessible dans les principaux points de vente.

Il est donc possible de vous équiper à moindre coût en passant par cette offre PS5 Slim chez Pixamania, une marketplace dédiée aux mobiles et appareils high-tech neufs et reconditionnés, qui proposent diverses facilités de paiement comme les mensualités jusqu’à 36 fois, la reprise d’un ancien appareil et des garanties jusqu’à 24 mois.

Des performances optimisées

Bien que la PS5 Slim soit plus compacte, elle offre des performances identiques à celles de la PS5 originale. Vous bénéficiez d’un SSD ultra-rapide, de graphismes de nouvelle génération, et de la compatibilité avec les jeux PS4. Ces derniers profitent en outre la puissance de la machine en optimisant nativement vos jeux s’il n’existe pas de version PS5 officielle. La PS5 Slim est donc une excellente option pour les personnes qui ne veulent pas attendre la prochaine évolution matérielle.

La PS5 Pro : l’attente en vaut la peine ?

Les dernières rumeurs sur la PS5 Pro

Les rumeurs autour de la PS5 Pro s’intensifient, notamment grâce aux révélations du leaker réputé billbil-kun. Selon ses informations, la PS5 Pro devrait être officiellement annoncée début septembre 2024, avec une sortie prévue d’ici la fin de l’année. La console devrait ressembler à la PS5 Slim, mais avec quelques modifications esthétiques, notamment trois bandes noires distinctives sur la face avant, et pourrait être légèrement plus épaisse.

En termes de spécifications, bien que les détails exacts restent flous, la PS5 Pro devrait proposer des performances nettement supérieures, avec des améliorations en termes de rendu graphique et de ray tracing, répondant ainsi aux attentes des joueurs les plus exigeants​.

Prix et absence potentielle de lecteur de disque

Un autre point important concerne le prix de la PS5 Pro, qui pourrait être significativement plus élevé que celui de la PS5 Slim, ce qui en ferait un investissement plus conséquent. De plus, il est possible que la PS5 Pro soit proposée sans lecteur de disque intégré, avec la possibilité d’en ajouter un en option, ce qui pourrait inquiéter certains joueurs habitués aux versions physiques des jeux.

Prendre la PS5 Slim ou attendre la PS5 Pro ?

Le choix entre acheter une PS5 Slim aujourd’hui ou attendre la PS5 Pro dépend de vos priorités en tant que joueur. Si vous recherchez une console accessible, disponible immédiatement, et capable de délivrer une expérience de jeu de haute qualité, la PS5 Slim est une option solide. Elle offre tout ce qu’il faut pour plonger dans la nouvelle génération sans se ruiner ni attendre.

Cependant, si vous êtes un joueur exigeant, passionné par les toutes dernières technologies, et prêt à investir davantage, attendre la PS5 Pro pourrait être justifié. Ses améliorations potentielles en matière de performances et de graphismes pourraient valoir la peine de patienter, notamment si vous souhaitez jouer aux titres les plus avancés de cette génération.