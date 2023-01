Fate/Samurai Remnant : Un action-RPG dans l’univers de la licence Fate annoncé pour 2023 sur PC et consoles par Koei Tecmo

L’année 2023 a beau n’avoir commencé qu’hier, certains développeurs sont déjà au taquet. Pour preuve, lors du week-end du Nouvel An, Omega Force (Dynasty Warriors), Kou Shibusawa (Nioh, Nobunaga’s Ambition…) et Koei Tecmo (Atelier Ryza, Wo Long: Fallen Dynasty, Fairy Tail…) ont annoncé travailler sur une nouvelle adaptation en jeu vidéo de la célèbre licence Fate. Intitulée Fate/Samurai Remnant, elle sortira cette année, sans plus de précisions pour le moment, sur PC et consoles.

Une nouvelle guerre du Saint Graal à l’époque du Japon féodal ?

Produit en étroite collaboration avec Aniplex et supervisé par Type-Moon, ce projet demeure encore très mystérieux. Tout ce que l’on sait à l’heure où nous écrivons ces lignes est qu’il s’agira d’un action-RPG. De plus, si on se fie au premier teaser partagé par les studios japonais, on peut logiquement supposer que cette nouvelle guerre du Saint Graal prendra place à l’époque du Japon féodal.

En attendant d’en apprendre davantage à son sujet, notez que Fate/Samurai Remnant bénéficiera d’une sortie mondiale sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.