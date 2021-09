Far Cry 6 : On y a joué plusieurs heures, premier avis en vidéo

Il y a quelques jours, nous avons eu l’opportunité de jouer en avant-première à Far Cry 6, le prochain volet de la célèbre franchise d’Ubisoft. Pendant plusieurs heures, on a ainsi pu parcourir les vastes étendues que nous offrira ce nouvel épisode et découvrir les nouveautés attendues. On a également fait la connaissance du grand méchant, incarné ici par l’acteur Giancarlo Esposito.

On vous partage ainsi un premier avis en vidéo avec du nouveau gameplay. L’occasion de faire le point sur ce Far Cry 6 qui est attendu pour le 7 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5 et Stadia.