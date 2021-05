Fall Guys : Des skins issus de la licence Tron débarquent en jeu

Tandis que les joueurs Xbox et Switch attendent toujours le jeu, avec des versions qui ont été repoussées, Mediatonic s’est associé à Disney afin de présenter de nouveaux costumes pour Fall Guys. Et non, ce ne sont pas des skins issus de vos dessins animés préférés, mais de la la licence Tron.

Une nouvelle collaboration arrive

🚨 TRON IS COMING TO FALL GUYS 🚨 Sark will be featured in the store for 22K Kudos There will also be a DLC pack containing:

⚡ Tron

⚡ Rinzler

⚡ Quorra Releasing on the 24th of May! pic.twitter.com/Kt3qOlPUWH — Fall Guys 🤖 Season 4.5 🤖 (@FallGuysGame) May 19, 2021

Puisque la saison 4 de Tron met à l’honneur la science-fiction avec des décors prenant place en 4041, le choix de la licence Tron fait sens, grâce à l’esthétique des films. Dès le 24 mai, vous pourrez donc vous procurer ces costumes inspirés de Tron, Quorra ou Rinzler en tant que DLC, avec Sark qui sera disponible sur la boutique du jeu.

Fall Guys est disponible sur PC et PS4, et arrivera plus tard dans l’année sur Switch et Xbox One.