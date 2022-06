F1 22 : Le jeu de course automobile récapitule toutes ses nouveautés dans un trailer inédit

Environ un mois après avoir diffusé un premier trailer de gameplay sur le tracé inédit de Miami et attendu d’ici quelques semaines sur PC et consoles, F1 22, le jeu de course dédié à la Formule 1 et à la Formule 2 développé par Codemasters et édité par Electronic Arts, a partagé hier soir une nouvelle vidéo récapitulant les différents ajouts qu’il apportera à la licence cette année.

Quelques infos supplémentaires pour l’édition Champions

Comme cela avait déjà été annoncé en avril, cet épisode intègrera notamment un gameplay entièrement retravaillé afin de respecter la nouvelle réglementation imposée par la FIA depuis le début de la saison. Le titre accueillera aussi les courses F1 Sprint et des options « Immersif » et « Diffusion » lors des tours de formation, des arrêts aux stands (avec possibilité que les mécaniciens fassent des erreurs comme c’est le cas dans Motorsport Manager) et quand la voiture de sécurité est en piste.

Concernant les autres ajouts prévus, on notera l’arrivée du hub personnalisable F1 Life (supercars, vêtements, accessoires de luxe, mobilier…), une mise à jour des circuits d’Espagne, d’Australie et d’Abu Dhabi, des programmes d’entrainement pendant les essais libres légèrement repensés, la présence d’une IA adaptative pour les néophytes et divers ajustements apportés essentiellement au mode Mon Écurie.

Sachez que les développeurs ont également profité de l’occasion pour partager des informations supplémentaires sur le contenu de l’édition Champions. En plus de bénéficier d’un accès anticipé de trois jours, d’un gros bonus de Pit Coins et d’éléments cosmétiques exclusifs, les possesseurs de cette version pourront conduire les deux voitures de sécurité de la discipline en mode Contre-la-montre ainsi que débloquer trois nouveaux pilotes légendaires en mode Mon Écurie : Jacques Villeneuve, Mark Webber et Nico Hülkenberg.

F1 22 sortira le 1er juillet sur PC, via Steam, l’Epic Games Store et Origin, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pour rappel, le jeu de course sera compatible pour la première fois sur les casques VR Oculus et HTC Vive. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la production, notre preview est disponible sur le site depuis le 9 mai dernier.