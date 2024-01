Expeditions: A MudRunner Game : On y a joué, que vaut cette nouvelle simulation tout-terrain ?

Via un code fourni par l’éditeur, sachez que nous avons pu effectivement jouer pas moins de quatre heures à la production de Saber Interactive. Cela comprenait la bagatelle de six expéditions accompagnées d’un premier tutoriel, d’un mode libre, et d’une belle poignée de véhicules et améliorations disponibles pour ces dernières. Cela était pour l’heure suffisant pour avoir déjà un premier aperçu du jeu qui arrive un tant soit peu à se renouveler d’un iota, avec cependant des nuances.

Dans la lignée de son prédécesseur

Première chose à noter sur Expeditions: A MudRunner Game, c’est sa logique proximité avec l’épisode précédent. Attendez-vous à retrouver une interface presque similaire à son prédécesseur, avec cette gestion de chaque élément de votre véhicule, de l’essence, mais aussi du châssis de votre bolide. Autrement dit, il vous faudra désactiver manuellement le verrouillage du véhicule pour pouvoir accélérer, changer la boîte de vitesse s’il y a besoin, voire utiliser en fonction du camion choisi, toutes les roues motrices ou bien le différentiel afin de pouvoir passer les obstacles sans encombres.

Qu’on soit clair, le gameplay est pour l’heure dans l’esprit des précédents volets, dont les obstacles dans l’accomplissements de vos objectifs. D’une rivière avec un fort courant en passant par des chemins boueux ou des falaises nous forçant à utiliser un treuil pour pouvoir progresser, il faut dire que la préparation sera primordiale avant de lancer une expédition (nous y reviendrons plus tard). La difficulté du titre nous a paru pour le moment pas insurmontable non plus, bien qu’il subsiste les vieux démons de la licence. Le titre s’offre en effet une physique quelquefois hasardeuse, en plus d’une caméra qui fait parfois n’importe quoi. Cela dit, sachez qu’une vue cockpit est aussi présente sur le titre pour une immersion correcte, sans qu’il y ait non plus des détails exceptionnels sur cet aspect.

Revenons rapidement sur la préparation de vos expéditions, qui sera plus qu’importante. Vous serez de manière générale sur certaines missions sommés de vous équiper d’outils précis, mais parfois de certains protagonistes particuliers. Qui plus est, il sera obligatoire d’équiper un ou plusieurs bolides dans certaines expéditions. Ce côté préparation est millimétré et la moindre erreur vous forcera logiquement à recommencer cette phase, histoire de réussir votre mission avec brio.

Concernant ensuite la conduite et les objectifs, cela reste convenable avec des hics. L’inertie de chaque véhicule se fait ressentir, et la conduite globale est pour ainsi dire, pas si mauvaise dans l’absolu. Qui plus est, Saber Interactive a consenti à des efforts sur les objectifs des expéditions, un peu plus variés. Si l’on reste sur aller d’un point A à un point B, nous avons apprécié qu’il faille utiliser des outils spécifiques pour la réussite de nos objectifs. Nous devions par exemple trouver des objets spécifiques via un détecteur de métal, ou utiliser un engin sismique pour capter le moindre possible séisme. Dans le plus classique, vous retrouverez aussi des missions où il faudra livrer voire ramener des véhicules coincés. Concrètement, si nous redoutons une redondance à la longue, le fait de diversifier les objectifs est bienvenu.

Des nouveautés qui font plaisir

Bien que le soft reprenne les bases solides du premier volet, sachez qu’il y a des nouveautés. En effet, il sera possible désormais d’utiliser des jumelles pour vérifier les environs, en passant par un drone qui permet du faire du repérage sur certains points d’intérêts qui pourront donner des récompenses. Cela apporte néanmoins un petit côté rafraichissant, ce que l’on apprécie fortement.

Egalement, vos bolides ont désormais un onglet inventaire. Après avoir acheté vos équipements via la garage, vous aurez tout le loisir de les équiper avec vous, et restent utiles. On parle par exemple d’outils permettant de redresser instantanément votre véhicule s’il s’est retourné, à des points d’ancrage pour pouvoir monter des falaises compliquées à négocier.

Il faut dire que l’ajout de ces outils restent grisant, et notez qu’il sera aussi possible d’assigner des classes de personnages avec vous. Sous réserve d’avoir fini des expéditions scientifiques spécifiques, vous aurez le choix par la suite moyennant de l’argent de récupérer des protagonistes précis. D’un mécanicien, en passant par un hydrologiste ou encore un manager, ceux-ci vous apporteront quelques bonus non négligeables – avoir plus de points de réparation, bonus de récompenses etc.. Certains seront même primordiaux avant de commencer vos expéditions, et nous attendons de voir si cette mécanique fait réellement le boulot sur le long terme.

Une customisation grisante, comme l’exploration

Dans le lot, il y a encore et toujours le garage, votre sanctuaire où la personnalisation à son summum est permise. Il sera possible via de l’argent de customiser presque toutes les pièces de votre véhicule, et ainsi le rendre plus résistant lorsque celui-ci effectue une lourde chute après une mauvaise manipulation. Il est aussi possible de changer la couleur de l’engin, jusqu’à donner un petit coup de jeune sur l’extérieur de votre bête, des roues en passant par l’arrière de votre camion voire le devant. Bien entendu, cela sera purement cosmétique hormis l’aspect amélioration, qui va réellement booster les statistiques de chacun de vos véhicules.

Notez aussi que l’aspect expédition dans le soft prend tout son sens. Sachez d’abord que le titre est parti pour nous proposer trois grande maps, avec des missions à effectuer sur des zones assignées. Il faudra quand même examiner par la suite le degré de répétitivité de ce côté-là, mais néanmoins, l’exploration est grisante. Vous n’êtes en effet par nécessairement obligés d’aller en ligne droite pour accomplir votre objectif, ce qui fait que vous pouvez vous balader à votre guise dans les environs à la recherche de points d’intérêts apportant des récompenses (essences, points de réparations, des outils pratiques à mettre dans votre inventaire etc.).

En clair, cette exploration grisante sera de mise, et vous aurez la faculté sur certaines bases de construire des modules. En allant sur les points indiqués, vous pourrez moyennant de l’argent, bâtir des stations à essence ou réparation, afin d’y refaire le plein, et partir sereinement sur votre expédition. Encore une fois, bien que cela soit rudimentaire, l’idée reste efficace dans l’exécution. Il y a aussi une carte pour s’y retrouver, mais celle-ci ne nous a pas convaincus, en plus d’être passablement moche.

On termine au moins avec les graphismes, pas si mauvais. Si l’on sent quand même quelques textures vieillottes et une physique qui fait parfois tiquer, force est de constater que Saber Interactive propose quelque chose de propre. Le rendu global est soigné et même si nous avons peur de voir encore et toujours les mêmes décors sur nos futures missions, il faut bien admettre que le produit semble bien fini. Gare toutefois à quelques micros freezes qui viennent s’immiscer subrepticement dans le soft, même si cela sera sûrement corrigé dans la version finale.

Que penser de Expeditions: A MudRunner Game à quelques mois de sa sortie officielle ? Pour le moment, le bébé de Saber Interactive parvient à proposer des nouveautés rafraichissantes, avec les bases déjà costaudes de ses prédécesseurs. La mayonnaise arrive à prendre, et ravira sûrement les mordus de la licence et de simulation tout-terrain. Bien qu’il soit pour le moment difficile de jauger la difficulté du soft ou encore certaines mécaniques de jeu, le titre est parti pour être vachement sympathique, et devrait se classer dans la lignée de ses aînés sans trop de soucis. Soyons cependant prudent sur la potentielle répétitivité ou encore la caméra, qui sont les éternels défauts des précédents jeux. Il nous tarde de voir le résultat le 8 mars prochain, mais ce premier contact reste satisfaisant.