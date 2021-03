Ever Forward annoncé sur PS5 et Xbox Series, les versions consoles datées

En cette fin de journée s’est tenue la conférence New Game+ Expo 2021, qui mettait en lumière des productions japonaises et pas mal de titres de niche. L’occasion pour apprendre la venue occidentale de Mary Skelter Finale par exemple ou encore la date de Disgaea 6. Mais ce fût aussi l’occasion pour Ever Forward d’apporter des précisions sur ses versions consoles.

Aussi sur nouvelle génération

Sorti en août 2020 sur Steam, Ever Forward avait déjà évoqué une sortie console. Les développeurs ont fait mieux : ils ont aussi annoncé une arrivée sur nouvelle génération en livrant une date de sortie. Le jeu d’aventure fera son entrée sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch le 29 juin.

L’éditeur PM Studios et le développeur Pathea Games en ont profité pour balancer une nouvelle bande-annonce qui nous (re)présente un peu l’univers et les mécaniques de gameplay. Rappelons que Ever Forward nous fait suivre l’histoire d’une jeune fille Maya, qui se retrouve prise entre deux réalités. Vous devrez résoudre diverses énigmes et avancer dans l’aventure pour en savoir plus.