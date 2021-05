Ever Forward : Les versions consoles repoussées de quelques semaines

Déjà disponible sur PC, Ever Forward nous avait promis une arrivée sur consoles de salon pour cet été. Malheureusement, il faudra un peu plus de temps aux développeurs pour nous proposer ces moutures puisque le titre vient d’être repoussé. Il ne sortira plus le 29 juin mais le 10 août prochain.

Des versions physiques en préparation ?

On imagine que le portage prend un peu plus de temps. Peut-être en raison des versions nouvelle génération récemment confirmées. Le studio Pathea Games annonce cependant que les versions PlayStation et Switch auront droit à des versions physiques, avec en bonus, un code de téléchargement pour la bande-son, comprenant 10 pistes musicales.

Tout du moins, en Amérique du Nord. Puisque pour le reste de l’Occident, notamment en France, cela n’est pas confirmé. On a cependant bon espoir qu’un partenariat avec un distributeur local soit annoncé prochainement, et l’on vous tiendra bien évidemment informé si c’est le cas.