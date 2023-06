Eternights : De l’amour, de la drague et de l’action à découvrir en septembre

Quand la romance s’invite dans l’action (ou l’inverse ?)

C’était l’une des surprenantes annonces d’un précédent State of Play : Eternights est un titre qui mélange les histoires d’amour et les combats en temps réel. Il faudra alors survivre et affronter divers ennemis tout en gérant ses relations dans un monde post-apocalyptique, ce qui semble donc pousser les protagonistes à fricoter. Un concept original, qui a le mérite d’apporter un peu de fraîcheur au dating simulator.

Légèrement repoussé plus tôt dans l’année, le titre a profité de cette période de conférences pour donner quelques détails. En plus d’une nouvelle bande-annonce diffusée dans l’émission Day of the Devs, le Studio Sai – derrière le développement -, nous donne quelques précisions quant à sa période de sortie : Eternights est désormais prévu pour septembre 2023 sur PC via Steam et l’Epic Games Store ainsi que sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Pas de date précise, mais la rentrée s’annonce riche en romances.