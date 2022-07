L’accès anticipé d’Era of Conquest, un nouveau jeu de stratégie, se lance officiellement ce 14 juillet !

Après trois ans de développement et d’optimisation, le dernier jeu de 4399 Games, Era of Conquest, un jeu de stratégie de guerre multi-civilisationnelle, va officiellement lancer son accès anticipé le 14 juillet 2022 ! Aucun serveur ne sera fermé pendant la période de test et vous pourrez y jouer sur PC et Android.

Era of Conquest raconte l’histoire épique d’un groupe de seigneurs de différentes civilisations qui, au nom de l’honneur et de la fraternité, a rassemblé d’illustres personnages historiques tels que César, Hermann et Cléopâtre, ainsi que des soldats légendaires tels que les arbalétriers chinois et les Mamelouks. Ils ont formé des troupes armées et des alliances pour unir leurs forces, ils ont conquis le monde avec sagesse et ont été motivés par un désir ardent pour finalement arriver au centre du monde depuis la marge continentale.

8 grandes civilisations : Héros et bâtiments de différentes civilisations au choix

Era of Conquest couvre huit différentes civilisations historiques. Vous pouvez ainsi observer des scènes saisissantes résultant du choc de ces batailles de civilisations. Qu’il s’agisse de César de l’Empire romain, de Hermann d’Allemagne ou de Cléopâtre, ils sont tous à votre disposition !

Un siège passionnant : Fonctionnement en temps réel, plus de 6000 soldats sur un seul champ de bataille

L’immense carte du jeu est l’une des spécificités d’Era of Conquest, avec un moteur 3D nouvelle génération qui vous donne l’impression d’être sur un véritable champ de bataille ! Ce terrain de jeu de 120km par 120km vous permet de combattre avec 6000 soldats sur le même écran, et vous pouvez former des alliances avec vos amis et bâtir ensemble votre empire !

Nouvelles stratégies : Configurez vos héros et unités

La stratégie est une aptitude essentielle pour jouer à Era of Conquest. Profitez des commandants et des soldats de chaque pays pour faire correspondre les formations, et choisissez parmi celles qui sont les plus populaires, que ce soit une équipe de tireurs, une équipe d’assaut ou une équipe de contrôle militaire ! Vous pouvez non seulement contrôler des milliers de chevaux et d’armées, mais aussi gagner avec un désavantage.

Jouez pour gagner : Pas de vente VIP ou de ressources

Pas de vente de VIP ou de ressources dans le jeu, dîtes adieu au « Pay-to-win » ! L’argent n’est pas la clé pour influer sur le cours de la guerre, il faut compter sur la force de vos seigneurs pour étendre votre territoire !

Créez votre Empire : Construisez votre propre ville

Dans Era of Conquest, l’accumulation des ressources est un jeu d’enfant ! En plus de construire des villes et de partager les ressources avec les membres de l’alliance pour ensuite les stocker, les seigneurs peuvent également piller les points de ressources pour une croissance rapide ! Il convient également de mentionner que l’enrôlement ne consomme pas de ressources ici, vous pouvez donc vous battre sans vous inquiéter !

Le jeu peut être joué dans les langues suivantes : anglais, allemand, français, portugais, arabe, japonais, coréen et chinois traditionnel. Les pays et régions disponibles sont les suivants : États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Philippines, Portugal, Brésil, Indonésie, Koweït, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Allemagne, Hongrie, Autriche, Suisse, Luxembourg, France, Belgique, Corée du sud, Japon, Taiwan et Hong Kong.

L’accès anticipé d’Era of Conquest va officiellement débuter le 14 juillet ! Seigneurs du monde entier, préparez à conquérir le champ de bataille avec sagacité ! Pour en savoir plus sur Era of Conquest, rendez-vous sur le site officiel, la page de réservation d’accès anticipé et la communauté.

