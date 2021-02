L’Epic Games Store va avoir droit à de plus en plus d’exclusivités à l’avenir

Mauvaise nouvelle pour les joueurs PC qui préfèrent Steam à l’Epic Games Store. La boutique en ligne d’Epic Games regorgeait déjà de pas mal d’exclusivités temporaires et cela n’est pas près de s’arrêter si l’on en croit une source de PC Gamer, qui indique le catalogue exclusif va s’étoffer ces prochaines années.

Une stratégie qui va s’accentuer dans les prochains mois

Une personne qui travaille chez Epic Games aurait ainsi déclaré à PC Gamer que les exclusivités à venir durant ces deux prochaines années sont plus nombreuses que les exclusivités qui sont déjà sorties jusqu’ici. Autant dire que Epic Games compte bien continuer sur sa lancée afin de fidéliser plus de joueurs, en sortant le portefeuille au passage pour s’assurer de l’exclusivité temporaire.

Difficile de dire combien de jeux cela va représenter. Pour le moment, certaines exclusivités concernent des gros titres, comme Control ou Borderlands 3, mais aussi des succès indépendants comme Hades. On suppose que Epic Games va surtout se concentrer sur l’achat de AAA pour attirer le plus de monde possible, et doit donc s’attendre à des dizaines d’exclusivités en plus dans leur catalogue durant les prochains mois.