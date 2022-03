Epic Games fait l’acquisition de la plateforme musicale Bandcamp

Dans un climat de rachat auquel ont œuvré notamment Microsoft avec Activision, ou PlayStation avec Bungie, Epic Games s’y met à son tour. Sauf qu’ici, point d’acteur clinquant du jeu vidéo, il est question de musique, et plus précisément de la plateforme néo-ex-indépendante Bandcamp.

Un rachat qui ne devrait pas bouleverser Bandcamp

Auprès des personnes qui tiennent au caractère indépendant des structures auxquelles elles font confiance ou bien participent, une acquisition de ce genre suscite forcément des interrogations souvent légitimes. Qu’elles se rassurent, Bandcamp restera une plateforme à part entière et sera toujours dirigée par son cofondateur et CEO Ethan Diamond. C’est en tout cas ce qu’il a rappelé au cours d’une prise de parole optimiste quant à l’avenir, suite à ce rapprochement avec Epic.

« La mission de Bandcamp est de contribuer à répandre le pouvoir de la musique en construisant une communauté où les artistes se développent via l’aide directe de leurs fans. Nous avons trouvé en Epic un partenaire qui croit aussi profondément que nous que le futur de la musique, et de l’art en lui-même, dépend de la création de communautés équitables et inclusives telles que celle bâtie par nos fans et artistes. Nous sommes excités de travailler aux côtés des équipes de Epic afin d’accélérer la réalisation de notre mission et de poursuivre cet objectif commun de donner du pouvoir aux créateurs d’une manière ouverte et juste. »

Le vice président et manager général de Epic Games Steve Allison a lui aussi fait part de sa joie d’accueillir Bandcamp, en saluant l’approche effectuée par la plateforme musicale depuis ses débuts il y a 14 ans, tant au niveau du modèle de revenus que de la manière dont les créateurs sont mis en avant, ce qui, selon lui, s’aligne avec les valeurs d’Epic.

En d’autres termes, tout devrait être fait pour continuer à mettre en valeur les artistes ainsi que leurs fans, ce qui reste l’enjeu numéro 1 d’un rapprochement comme celui-ci. C’est en tout cas ce que l’on peut espérer pour les contributeurs de Bandcamp.