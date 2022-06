Endless Dungeon vous invite à participer au développement via son OpenDev

Amplitude Studios a profité du PC Gaming Show pour nous dévoiler un nouveau trailer pour son dernier projet en date : Endless Dungeon. Il s’agit aussi d’un appel aux fans afin de recueillir un maximum de retours en vue de peaufiner le jeu.

Amplitude a besoin de vous

Comme pour ses précédents gros projets tels que Endless Space 2 ou Humankind, le studio français Amplitude aime être en étroite collaboration avec les joueurs afin d’améliorer leurs jeux. Grâce à leur plateforme Games2Gather, ils peuvent récolter de nombreux retours précieux pour voir les éléments qu’il peuvent éventuellement modifier.

Au vu de la qualité des titres que l’on vient de citer, on peut dire que la méthode fonctionne bien alors pourquoi s’en priver ? Avec ce trailer « First Run », les développeurs appellent les joueurs à s’impliquer dans le développement de Endless Dungeon, un jeu mêlant action, stratégie, rogue-lite et tower defense. Si cela vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à cet adresse. Les sessions démarreront le 30 juin prochain, mais attention les places sont limitées.

Vous aurez ainsi accès à différents scénarios bien précis qui vous mettront dans la peau de héros aux capacités uniques. Ces derniers doivent protéger un cristal contre des vagues d’ennemis tout en atteignant le cœur d’un vaisseau abandonné. Voici le contenu prévu pour cet OpenDev :

Explorer la station en solo en contrôlant jusqu’à 3 héros uniques (le jeu final sera multijoueur jusqu’à 3 joueurs).

Affronter 10 monstres dans 2 quartiers mortels du donjon.

S’équiper avec 13 armes, 4 appareils et d’autres améliorations.

Construire 10 tourelles différentes pour plus de puissance de feu et de soutien.

Endless Dungeon sera bientôt disponible (sans plus de précisions) sur PC et consoles.