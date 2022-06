Aperçu Endless Dungeon – Un mélange Roguelite, action, stratégie et Tower Defense qui fonctionne ?

Si l’on connait surtout Amplitude Studios pour ses 4X brillants tels que Endless Space 2 ou encore dernièrement Humankind, la structure française se permet également de toucher à d’autres genres. Endless Dungeon se veut être à la fois l’héritier de Dungeon of the Endless (dont il reprend beaucoup d’éléments) et un projet unique qui ne fait pas dans la suite ou le « remake ».

Nous avons y jouer durant plus d’une heure dans les locaux parisiens d’Amplitude sur PC et voici ce que nous en avons pensé.

Crystal & clear

Précisons tout d’abord que nous avions à notre disposition une version du jeu toujours en cours de développement, nous ne nous exprimerons donc pas sur certains points bien précis pour le moment (le test sera là pour ça). Il s’agit simplement d’évaluer son potentiel en solo, son ambiance et ses mécaniques de jeu.

Avant ça, rappelons le pitch du jeu qui vous emporte sur une station désaffectée depuis des lustres. Désireux de vous échapper, vous allez devoir explorer les recoins de cette structure accompagné d’autres malheureux dans la même galère que vous. Pour cela, vous allez devoir voyager de salles en salles tout en protégeant un cristal indispensable à votre progression. Prenez de l’action, de la stratégie, du tower defense et du roguelite et vous obtenez la recette d’Endless Dungeon.

Une combinaison qui fonctionne étonnement bien malgré que l’on ait joué sur une version « incomplète ». Comme tout bon roguelite, le titre proposera un meta progression qui vous donnera accès à des améliorations permanentes ou encore des quêtes annexes. Grâce aux différents héros, la narration sera également une part importante et nous permettra d’en apprendre plus sur eux. Le jeu évoluera avec vous à l’image du saloon spatiale faisant office du HUB central. On nous a aussi parlé d’un groupe de musique qui changera au fil du temps. Le fait de revenir en ces lieux après chaque défaite sera également l’un des mystères de l’intrigue.

Endless Dungeon a été pensé surtout pour le multijoueur et après ces quelques moments manette en main, on parie sans trop se mouiller que ce sera l’une de ses plus grandes forces tant il a été prévu pour que vous puissiez débattre et réfléchir avec votre groupe sur des choix épineux. Cependant, le solo n’est pas mis de côté pour autant même si le contrôle simultané de trois héros peut être assez épineux surtout avec une IA encore trop passive. Nous avons d’ailleurs posé la question aux développeurs qui prévoient plus d’options au niveaux des ordres donnés à l’IA sans pour autant lui donner trop de pouvoir.

Ça se mangera sans fin

Il nous a fallu pas moins d’une seule et longue partie pour constater à quel point les bases du gameplay d’Endless Dungeon sont bien rodées. On ressent rapidement toute la frustration de nos erreurs si bien que l’on a voulu relancer pour faire bien mieux (malheureusement le temps de jeu était limité). Protéger votre cristal et le balader dans toute la station ne sera pas une mince affaire.

Concrètement, la progression passe par l’ouverture de différentes salles (dans des environnements générés procéduralement) pour trouver le chemin vers la porte suivante et/ou un nouvel emplacement pour implanter votre cristal. Celui-ci est votre graal, s’il meurt, la partie est finie. Pour ainsi dire, tout passe par la gestion des salles. C’est là que la partie stratégique intervient : ouvrir toutes les portes vous donne accès à énormément de trésors comme des ressources ou des armes. En revanche, cela augmente radicalement la dangerosité des lieux car une fois qu’un nid de monstres est découvert, des vagues d’ennemis débarquent périodiquement à partir de ces nids.

Elles se déclenchent également lorsque vous déplacez votre cristal. Pour vous défendre, vous disposez de trois héros armés et de leurs capacités respectives, mais aussi de différentes tourelles que vous pouvez positionner dans des emplacements dédiés d’où l’évocation du genre « Tower Defense ». C’est à ce moment qu’entre en scène la gestion des ressources. Si vous êtes familier avec l’univers Endless, vous devriez être en terrain connu. Voici leurs fonctions :

La science : débloque de nouvelles tourelles ou des améliorations pour celles-ci.

: débloque de nouvelles tourelles ou des améliorations pour celles-ci. L’industrie : permet de poser des tourelles et de créer des générateurs de ressources.

: permet de poser des tourelles et de créer des générateurs de ressources. La nourriture : permet d’acheter des medikits, des améliorations pour vos héros et d’acheter des objets au marchand.

: permet d’acheter des medikits, des améliorations pour vos héros et d’acheter des objets au marchand. La poussière : permet d’acheter des améliorations pour votre cristal et d’alimenter des salles sombres.

Ainsi, votre capacité à bien manier vos héros compte autant que votre habilité à gérer vos ressources. Comme nous ont expliqué les développeurs, on sera d’abord tenté de partir sur une grosse production d’industrie afin de poser un maximum de tourelles. Cependant cette méthode ne promet pas d’être viable sur le long terme puisque l’on n’aura pas assez investi dans la science pour gagner de nouveaux jouets plus puissants ou bien dans la nourriture donnant ainsi des héros trop faibles ou sans barre de vie. Par contre, en jouant sur tous les tableaux de production de ressources, cela rendra inévitablement les vagues bien plus difficiles à gérer.

Le domptage de tous les rouages du jeu et la mise en place de différentes configurations promet de nous occuper un bon bout de temps. De même que la gestion des héros qui seront bien plus nombreux lors de la sortie officielle. N’oublions pas que l’équipement jouera son petit rôle puisque certaines armes seront plus efficaces que d’autres selon le type de monstres. Les phases de shoot ont également le mérite de nous garder dans l’action afin de ne pas uniquement tomber dans la planification.

On attend d’en voir un peu plus concernant la direction artistique du soft ; on espère qu’Amplitude va nous surprendre malgré un espace assez cloisonné et, de par son contexte, un peu austère. On peut cependant déjà saluer de très belles ambiances qui nous immergent avec crédibilité dans une station abandonnée grâce aux éclairages et autres jeux de lumière.