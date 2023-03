Accueil > Actualités > L’émulateur Dolphin pour les jeux GameCube et Wii arrive officiellement… sur Steam

Depuis deux décennies maintenant, l’émulateur Dolphin est plébiscité par les amoureux des jeux Nintendo, même si la pratique de l’émulation est au centre de nombreux débats. Si l’on en parle aujourd’hui, c’est parce qu’une drôle de nouvelle nous est parvenue via Eurogamer, dans laquelle on apprend que l’émulateur phare est sur le point d’arriver sur Steam, à la surprise générale.

Les avocats de Nintendo sur les starting-block

Lorsque l’on parle de drôle de nouvelle, il faut bien comprendre que cela n’est pas du tout approuvé par Nintendo et que le téléchargement de jeux Wii ou GameCube est encore considéré comme étant illégal. Pourtant, Valve vient visiblement d’autoriser les ayants droits de cet émulateur à le lancer sur Steam, avec sa propre page officielle qui est déjà en ligne.

On nous apprend également qu’il devrait être lancé en premier lieu en accès anticipé durant le deuxième trimestre de cette année 2023, et qu’il sera compatible avec le Steam Deck. Des améliorations sont attendues avec une meilleure résolution et un framerate en hausse, ou encore une gestion des sauvegardes améliorée.

Pour éviter tout problème juridique, les développeurs derrière cet émulateur précisent que les utilisateurs devront jouer avec des copies légales des jeux (bien sûr), ce qui sera sans doute difficile à vérifier. Reste encore à voir comment les avocats de Nintendo réagiront face à la nouvelle, ou si Valve va devoir lui-même prendre les choses en mains en retirant la page de son store.