Elusive : Le jeu d’aventure où l’on explore une maison géante lance son Kickstarter et prévoit de sortir sur Switch 2

La campagne démarre bien

Elusive People s’appelle finalement simplement Elusive, comme on le (re)découvre avec cette nouvelle vidéo publiée aujourd’hui. Le jeu d’aventure nous placera dans les bottes d’un petit personnage nommé Zoé qui ira explorer une maison à la taille démesurée, un peu à l’image d’un Tinykin ou de ce que proposait Grounded. Notre protagoniste rencontrera d’autres personnages sur sa route pour collecter des indices à propos de son père, tandis qu’elle devra faire attention aux dangers qui se trouvent dans la maison, que ce soit dans la structure en elle-même ou dans les animaux et insectes qui peuvent y résider.

Un charmant petit programme qui a encore besoin de beaucoup de temps, et surtout d’argent. Le studio a donc lancé une campagne Kickstarter pour l’aider à venir à bout du projet, et à l’heure où l’on écrit ces lignes, on ne se fait pas trop de soucis sur la capacité du studio à amasser la somme demandée (plus de 35 000 € sur les 40 000 € demandés pour l’instant).

Néanmoins, Elusive n’est pas prévu avant 2027. Et comme cela fait loin, Chibig prévoit que le jeu sortira également sur Nintendo Switch 2 en plus de la première Switch, du PC, de la PS5 et de la Xbox Series. Des versions physiques sur PS5 et Switch 1/2 devraient voir le jour.