Captain America & Black Panther : Amy Hennig confirme qu’il n’y a pas de coop, et donne des détails sur le jeu

Skydance New Media a levé le voile sur son premier projet lors du Disney & Marvel Games Showcase vendredi dernier, confirmant ainsi les rumeurs autour d’un jeu Captain America & Black Panther se déroulant durant la Seconde Guerre Mondiale. Une annonce qui a de quoi surprendre, surtout avec le peu de détails qui nous a été donné, mais Amy Hennig (Uncharted) a pris la parole chez Game Informer pour préciser deux ou trois choses sur le jeu de son studio.

Un jeune Steve et un Wakanda indécis

En voyant que le titre mettrait en scène quatre personnages jouables, beaucoup ont eu des réminiscence de Marvel’s Avengers et ont pris peur que le jeu s’oriente vers de la coop. Mais Hennig le réaffirme une nouvelle fois, ce jeu Captain America & Black Panther sera uniquement solo, et n’aura aucun élément multijoueur.

Elle revient ensuite sur le choix du studio d’aborder ces deux super-héros spécifiquement, notamment Black Panther et le rôle du Wakanda durant cette période :

« Nous aimons l’idée d’explorer le Black Panther de cette époque. Qu’était le Wakanda des années 1940 quand ils étaient cachés du monde ? Comment réagiraient-ils à ces guerres mondiales près de leurs frontières et leur continent ? Et le débat de savoir s’ils peuvent rester neutres et rester sur la touche lorsque le monde entier est en guerre. »

Quant à Steve Rogers, le jeu compte raconter ses débuts en tant que Captain America, afin de le voir en plein apprentissage de son nouveau rôle, comme l’explique Marc Bernardin de Skydance :

« Nous n’avons pas vraiment vu qui est Steve Rogers dans l’essentiel de la Seconde Guerre mondiale. Les comics ont un peu exploré ce territoire, mais nous ne l’avons pas vu à l’écran […] Nous n’avons pas eu la chance de bien connaître Steve Rogers en tant que jeune homme, fraîchement transformé et fraîchement en uniforme. Chaque fois que nous avons vu Steve Rogers à ce stade, il avait le cœur pur. C’est un chevalier au coeur pur, mais nous n’avons pas eu l’impression qu’il était passé par une école de formation d’officiers. Personne ne lui a appris à être un leader. Il a des dons naturels, mais il y a un processus d’apprentissage. Comment construit-il une équipe ? Nous trouvons des moyens de le challenger. »

Un premier jeu ambitieux

Ce qui est certain, c’est que les ambitions sont grandes pour le premier jeu de ce studio, et Amy Hennig n’hésite pas à mettre la barre haut.

« Je suis excitée par ce jeu. Nous nous appuyons sur nos expériences en racontant des aventures cinématographiques pleines d’action. Nous changeons des choses dans les mécanismes et les commandes qui donneront une sensation de fraîcheur aux joueurs et accueilleront les personnes qui ont toujours voulu prendre une manette mais qui ont peut-être été intimidées par le fait qu’un jeu n’était pas pour elles. Nous essayons de résoudre ce problème de création d’un jeu où vous avez l’impression d’incarner ces personnages et de chorégraphier l’expérience d’instant en instant, au lieu de vous sentir dans un jeu avec une tactique logique que vous devez battre. »

On attend maintenant de savoir quand le jeu pourra être remontré, mais ça n’a pas l’air d’être pour tout de suite.