Elden Ring Nightreign se dévoile dans un nouveau trailer avant sa sortie en fin de mois

Progression, classes et boss : un aperçu dense du contenu

Nightreign s’annonce comme une extension ambitieuse, enrichissant l’univers déjà tentaculaire d’Elden Ring. La nouvelle vidéo de gameplay, diffusée ce 2 mai, détaille le système de progression, les capacités passives, les reliques à équiper, ainsi que les classes jouables, comme le Pilleur Reclus, la Duchesse ou encore l’Oeil-de-fer.

On retrouvera également le Refuge de la Table Ronde, repensé pour l’occasion. Ce hub central permet d’acheter des objets, modifier son apparence et gérer ses reliques, qui influencent fortement le gameplay. Le trailer illustre aussi la manière dont les origines de chaque classe influencent l’approche des combats et des compétences.

Côté exploration, Nightreign propose de nouvelles zones à parcourir, aux atmosphères toujours aussi saisissantes, entre ruines mystiques, forteresses corrompues et étendues crépusculaires. Fidèle à la formule Soulsborne, l’extension promet des affrontements exigeants contre des boss inédits que vous pouvez d’ailleurs observer dans cette vidéo.

Après l’immense succès d’Elden Ring, élu jeu de l’année 2022 et vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, Nightreign s’inscrit comme une extension capitale qui veut surfer sur le succès de la franchise. Reste à voir si les joueurs adopteront le virage coopératif et si le jeu pourra renouveler l’expérience tout en conservant l’essence qui a fait la renommée du jeu original.

Elden Ring Nightreign est prévu pour le 30 mai 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.