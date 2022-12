Elden Ring : Deux énormes artbooks sont disponibles en précommande

Celui que l’on appelle désormais par le sobriquet de « GOTY 2022 » n’a pas fini de passionner les foules. Elden Ring continue d’être analysé sous toutes les coutures grâce à son univers fascinant. Parmi toutes ses qualités, ô combien nombreuses, sa direction artistique est l’une des plus belles que l’on ait pu voir cette année. Pour mieux l’admirer sous tous les angles, ce n’est pas un, mais deux artbooks qui vont être publiés prochainement, ce qui ne sera pas de trop pour une telle oeuvre.

C’est Mana Books qui s’occupera de la distribution de ces deux artbooks colossaux, qui comptent plus de 400 pages et qui vont vous permettre d’admirer tous les recoins de l’Entre-Terre. Et s’il faudra malheureusement attendre le 19 octobre 2023 avant d’en voir la couleur, les précommandes sont d’ores et déjà lancées.

Dans le volume 1, vous retrouverez des illustrations concernant les cinématiques, les lieux que l’on peut visiter et les personnages que l’on peut croiser en jeu, ainsi que les différentes armures. Dans le second volume, place aux ennemis, aux armes et aux objets, que l’on compte par centaines.

