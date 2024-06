Elden Ring : Déjà 5 millions de ventes pour le DLC Shadow of the Erdtree en trois petits jours

Les Sans-éclats répondent massivement à l’appel de Miquella

Avec 25 millions de clients potentiels, moins le pourcentage des personnes n’ayant pas assez avancé dans le jeu pour accéder au DLC, Bandai Namco et From Software pouvaient compter sur une solide base de personnes pouvant être intéressées par Shadow of the Erdtree. Et le public a plus qu’été au rendez-vous puisque le DLC s’est vendu à pas moins de 5 millions d’exemplaires. Et ce, en trois petits jours seulement.

Un tel chiffre pour un DLC est un exploit comme on en voit peu. Phantom Liberty, l’extension de Cyberpunk 2077, a par exemple mis plusieurs mois avant de dépasser ce palier. Si l’on ramène cela à Elden Ring, sans compter les potentiels nouveaux clients qui ont profité de la sortie du DLC pour acheter le jeu, cela veut dire que 20% des possesseurs du titre de base ont acheté le DLC. L’attente était donc bien réelle.

Aux nombreuses personnes ayant emprunté le chemin laissé par Miquella, nous vous exprimons notre plus profonde gratitude. #ELDENRING pic.twitter.com/xZPNLH8Fnb — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) June 27, 2024

