Elden Ring fait le point sur ses ventes avant la sortie du DLC, avec 25 millions de copies écoulées

La sortie du DLC Shadow of the Erdtree devrait permettre à Elden Ring de trouver un second souffle côté ventes, même s’il n’en avait pas réellement besoin. Le jeu est déjà l’un des plus gros succès de tous les temps pour Bandai Namco et il est sans conteste le titre le plus vendu pour From Software. Le studio et l’éditeur ont d’ailleurs tenu à faire le point sur les ventes du titre une semaine avant la sortie du DLC, puisqu’un cap important a été dépassé.