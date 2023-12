Le RPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes nous dit tout ce qu’il faut savoir à son sujet dans une longue vidéo

Tout savoir sur le RPG en 6 minutes

Cette longue vidéo de présentation revient donc sur les fondamentaux du jeu, à savoir sa centaine de héros à recruter aux quatre coins du monde d’Allraan, à commencer par Nowa, Seign et Marisa, notre premier trio de protagonistes. On découvre certains des compagnons que l’on croisera en cours de route, qui rejoindront notre cause pour sauver le monde d’une conspiration.

C’est aussi l’occasion d’en voir un peu plus sur l’univers du jeu et sur ce mélange entre pixel-art 2D et environnement en 3D. Le gameplay est aussi illustré en vidéo avec des combos à réaliser entre certaines compétences, de quoi dynamiser un peu plus le système de tour par tour. On aura également droit à des modes de jeux annexes dont un plus porté sur la tactique et la stratégie (avec des déplacements par cases), mais aussi un mode qui nous permettra de redonner vie à notre quartier général avec plusieurs mini-jeux au programme.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est prévu pour le 23 avril 2024 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie.