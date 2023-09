Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes annonce enfin sa date de sortie, le successeur de Suikoden arrivera début 2024

La licence Eiyuden Chronicle a déjà accouché d’un premier jeu avec Rising, mais Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est le vrai gros morceau. C’est de lui que ce nouvel univers est né et les attentes à son sujet sont nombreuses, étant donné qu’il se présente en successeur spirituel de la mythique série des Suikoden. On avait récemment appris qu’il ne pourrait pas sortir cette année – ce qui nous arrangeait un peu étant donné l’état du calendrier de fin 2023 – et on se demandait quand il allait enfin arriver. Une question répondue par le dernier Nintendo Direct.