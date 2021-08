Une école inspirée par The Witcher et basée en Pologne vous apprend à devenir un vrai sorceleur

Après avoir parcouru les trois jeux en long et large, après avoir lu tous les livres et vu tous les épisode de la série The Witcher, vous souhaitez encore plonger dans cet univers ? La Witcher School a la solution pour vous, et vous propose un stage pour devenir un vrai sorceleur.

Un séjour mouvementé au sein d’un vrai château

Ce projet un peu fou existe bel et bien en Pologne, où la Witcher School propose réellement une expérience inspirée par la saga de Andrzej Sapkowski, et qui a été adoubée officiellement par CD Projekt Red. La saga littéraire et de jeux vidéo est une véritable institution en Pologne, et c’est pourquoi des passionnés ont voulu prolonger l’expérience avec un vrai et grand jeu de rôle s’étalant sur plusieurs jours.

Pour environ 500 euros, vous pouvez donc vivre une expérience pas comme les autres durant quatre jours au sein d’un vrai château, où l’on vous enseignera tous les savoirs des sorceleurs en chassant des monstres et en revêtant des costumes inspirés de la saga. Evidemment, tout cela est encadré par des professionnels et le site officiel de l’expérience nous promet que toutes les mesures de sécurité sont mises en place.

L’un de ces stages aura lieu du 30 septembre au 3 octobre prochain. Il est possible de réserver sa place sur le site marchand liée à l’événement. Nul doute que les places devraient partir assez vite, étant donné la popularité de la saga.